Essonne : L’heure du carnaval à Arpajon approche

Arpajon Festivités prépare le carnaval programmé les 5 et 6 mars. Le rendez-vous est donné pour le premier défilé le samedi à 15h. Les enfants sont invités à se rendre déguisés sous la Halle pour avoir un goûter de la part de l’Association des commerçants d’Arpajon.

Pour réussir à mener à bien la création des chars du carnaval, il faut une équipe motivée, soudée, patiente et manuelle. Depuis septembre, cinq bénévoles d’Arpajon Festivités s’activent pour réaliser les chars qui feront un grand défilé dans les rues d’Arpajon le dimanche 6 mars. Le départ est prévu à 14h30 devant la gare.

L’association renouvelle chaque année les chars du carnaval. « Le thème est libre, on a décidé de partir sur cinq chars : deux sur le thème enfant, un autour d’un métier, un pour symboliser l’arrivée du printemps et un dernier pour le bineau à brûler », explique Quentin Dubois, président d’Arpajon Festivités.

Cette année, le public sera plongé dans le monde de Disney, mais l’organisation souhaite garder le secret jusqu’au bout en ne dévoilant que des détails de ses créations. « J’imagine les mises en scène et ensuite je les mets sur papier et on travaille en équipe pour voir ce qui est réalisable », précise Quentin Dubois. Avec ses parents et des amis arpajonnais, ils réfléchissent aussi à réutiliser les structures des années précédentes. Dans cette

édition, la boule qui a servi de PokeBall est devenue la tête d’un personnage mondialement connu.

Toutes les structures sont conçues par un bricoleur bénévole dans le hangar avec des tasseaux de bois, des tiges et du grillage métallique. Elles sont ensuite recouvertes de papier journal stocké tout au long de l’année par la famille.

Toutes les fleurs de papier crépon sont réalisées à la main. L’association commande (…)