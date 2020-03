Essonne : l’hôpital de Dourdan et Etampes prêt pour le Covid-19

Face à l’épidémie du Covid-19 dit Coronavirus, l’hôpital est prêt à jouer son rôle.

Le centre hospitalier Sud-Essonne est un établissement dit de 3e ligne au sein du dispositif de réponse face à l’épidémie. Les établissements de 1re ligne comme la Pitié Salpétrière sont capables de prendre en charge les cas les plus graves et d’effectuer les analyses biologiques afin de détecter le virus.

Les établissements de 2e ligne comme le Centre hospitalier Sud-Francilien (CHSF) d’Evry-Corbeil peuvent prendre en charge des cas confirmés et réaliser des analyses de prélèvements.

Sur les sites de Dourdan et d’Etampes du CHSE on se trouve donc en 3e ligne, mais cela ne veut pas dire que leur rôle est moins important.

Déjà 10 patients examinés avec un diagnostic négatif

Ainsi, les urgences des deux sites peuvent accueillir…

