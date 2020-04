Essonne : l’hôpital d’Etampes-Dourdan est sur le pont depuis 2 mois

Depuis près de 8 semaines, la plan blanc du Centre hospitalier Sud-Essonne a été activé.

L’épidémie touche tout le département et le Centre hospitalier Sud-Essonne (CHSE) a fait sa part. Grâce à ses deux sites, le CHSE a pu s’organiser de manière efficiente. Ainsi, des circuits d’urgences et d’imagerie COVID spécifiques ont été mis en place à Dourdan et Etampes.

Le site d’Etampes s’est spécialisé dans la prise en charge des patients COVID+ pour ses services de médecine, de soins critiques et de soins de suite gériatriques, tandis que le site de Dourdan accueille les patients non COVID. Au total, ce sont plus de 1000 personnes qui ont été accueillies dans les circuits courts de dépistage du Covid-19 mis en place par l’hôpital. Depuis le 19 mars, plus de 750 tests RTPCR, soit plus de 60% des tests effectués pour les consultants, patients ou résidents de l’hôpital, ont été réalisés en interne par le laboratoire (ndlr : lire notre article du jeudi 23 avril).

Afin d’accueillir les malades, les capacités d’hospitalisation en réanimation ont été multipliées par trois et 32 lits de médecine Covid et pré-Covid ont été ouverts. La maternité et la néonatalogie du site d’Etampes ont également organisé une filière Covid pour faire face aux besoins des parturientes.

Environ 150 personnes ont dû être hospitalisées et, au 24 avril, plus de 60 d’entre elles sont rentrées à leur domicile…

