Essonne : l’hôpital d’Etampes/Dourdan veut poursuivre sa transformation

La cérémonie des vœux de l’hôpital a eu lieu le vendredi 10 janvier. La cérémonie a eu lieu cette année sur le site de Dourdan du Centre hospitalier Sud-Essonne (CHSE).

Le directeur Christophe Misse a ouvert cette cérémonie en rendant hommage au personnel du CHSE : « Je mesure le travail que tous les professionnels de l’hôpital accomplissent chaque jour avec dévouement et en donnant le meilleur d’eux-mêmes au service des patients, comme je mesure les difficultés et les contraintes qui pèsent sur les différents métiers de l’hôpital ».

Après avoir dressé un bilan de l’année 2019, et la fin du projet d’établissement 2015-2019, rappelant le lancement de la restructuration et de l’extension pour la réanimation, la surveillance continue et avec un plateau centralisé de consultation sur le site d’Etampes, ou encore les 1,6 million investis à Dourdan pour la mise en sécurité incendie de l’hôpital, l’unité de surveillance continue ou encore l’installation de l’unité de dialyse Nephrocare.

Il ne pouvait pas non plus ne pas évoquer le futur projet d’établissement 2020-2024.

« La situation budgétaire de l’établissement, mais également et surtout les contraintes fortes liées à la situation préoccupante de la démographie médicale, notamment sur le territoire du Sud-Essonne, impliqueront de poursuivre résolument la transformation de l’offre de soins entre les deux sites du CHSE », a-t-il…

