Essonne : l’hôpital en première ligne à Arpajon pour la vaccination

La vaccination au Centre hospitalier d’Arpajon (CHA) a commencé le mercredi 6 janvier.

Ce sont d’abord les résidents de l’EHPAD Guinchard en centre-ville qui ont été vaccinés. L’opération s’est poursuivie le jeudi 7 janvier à l’EHPAD Le Village. Le centre hospitalier s’était préparé depuis plusieurs semaines et a donc commencé il y a un peu plus d’une semaine.

« Nous voulions vacciner le plus rapidement possible les personnes les plus fragiles alors que l’on s’attend à un rebond épidémique dans les jours et semaines à venir », soulignait Violaine Eudier, directrice adjointe du Centre hospitalier Sud-Francilien-CHA en filière gériatrie.