Essonne : l’IME de Saint Germain-lès-Arpajon a des plan(t)s pour partir en voyage

L’institut médico-éducatif (IME) André-Coudrier organise son marché aux plantes samedi prochain.

Pour financer son futur voyage, l’établissement route de Leuville invite le grand public à acheter des plants de fleurs et de légumes certifiés agriculture biologique. « Cette vente nous permet de récolter des fonds pour donner du rêve aux enfants, à leur famille et à notre équipe », précise Sylvie Cruzillac, directrice de la structure.

Les commandes se font en ligne sur la page Facebook “Association Le Coudrier” ou par téléphone au numéro suivant : 01.60.80.68.12. Les pots sont à récupérer directement à l’institut le samedi 8 mai.

Il est prévu que les 48 jeunes accueillis par l’établissement partent en voyage avec leurs parents, leurs frères et sœurs ainsi que leurs éducateurs en 2022. L’objectif de la collecte du 8 mai est de financer un voyage à destination d’un carnaval du monde. « On pourrait partir à Rio de Janeiro au Brésil, à Venise en Italie, à Munich en Allemagne ou encore à Amsterdam aux Pays-Bas, énumère la directrice. Ce sera en fonction des possibilités. »

En 2012, un groupe était parti pour les Jeux olympiques de Londres. Deux ans plus tard, tout le monde a nagé avec les dauphins au Portugal et, en 2018 et 2019, les familles et les éducateurs ont eu la chance de voyager en Laponie. « Nous avons affrété un avion pour 160 participants, tout le monde était heureux de rencontrer le véritable Père Noël », précise Sylvie Cruzillac.

Déjà 400 € récoltés grâce à l’ASSGA

Cette vente de plantes est le premier événement ouvert au public depuis le début de la crise sanitaire il y a un an et demi. L’Amicale Sportive de football de Saint-Germain-lès-Arpajon (ASSGA) a déjà permis à l’institut de récolter 400 euros. Le club a organisé des opérations solidaires dont (…)

