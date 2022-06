Essonne : L’informatique accessible aux seniors à Lardy

La ville de Lardy propose pour l’année 2022 des cours d’informatique à destination des personnes âgées en difficulté face au numérique.

Nous sommes le 18 mai, il est à 9h30. Cinq candidats se présentent au « Bac informatique et numérique ». Ils tirent au sort deux sujets dans un chapeau. « Reconnaître les mails frauduleux », « Trouver des informations en ligne sur une personne célèbre », « Recadrer, supprimer et envoyer des images par mail », « Prendre rendez-vous avec son médecin », « Lancer une recherche anti-virus sur l’ordinateur », etc.

Les participants à l’initiation se prennent au jeu du baccalauréat version Cenoleti, une société d’assistance numérique dont le dicton est « L’informatique est votre ami ». Ce jour-là, ils ont tous obtenu la mention « Très bien » !

Savoir naviguer sur internet est devenu une nécessité pour tous. Il faut savoir déclarer ses impôts en ligne, prendre rendez-vous avec son médecin, rester en contact avec la famille partie ailleurs… Durant les ateliers du jeudi matin, l’informaticien Benjamin Cotty apprend les bases de l’informatique sur les appareils personnels des participants ou bien sur des ordinateurs portables qu’il amène avec lui. Le groupe apprend, par exemple, à nettoyer son ordinateur, éviter les arnaques, gérer sa galerie d’images et en même temps, il stimule sa mémoire.

Depuis le début des ateliers en septembre 2021, les élèves sont plus confiants. « Je les sens plus à l’aise, ils deviennent autonomes en apprenant par le jeu et chacun peut exposer sa difficulté et on apprend ensemble », explique le professionnel.

S’initier à n’importe quel âge

Parmi les élèves, Paul a 92 ans, ancien expert comptable à la retraite depuis seulement cinq ans, a appris dans le cadre de son travail à se servir de logiciel de comptabilité. Il s’est inscrit, car il ressent le besoin de compléter ses compétences et clarifier certaines difficultés. « Pour moi, l’informatique est un outil indispensable et je prouve que l’on peut se perfectionner à n’importe quel âge », souligne-t-il.

Lutter contre l’isolement

« Notre objectif, c’est qu’ils n’aient plus peur d’utiliser l’ordinateur et internet, plus ils pratiquent et plus ils seront à l’aise », souligne Bérénice Loison, responsable du CCAS de Lardy.

Dans sa politique en faveur de l’action sociale, le Conseil départemental de l’Essonne lutte contre la perte d’autonomie des personnes âgées. La Conférence des financeurs de la prévention de la perte d’autonomie et de l’habitat inclusif (CFPPA-HI) en Essonne avait lancé un appel à projets dans le but d’élargir son offre d’actions de prévention collectives. Le CCAS de Lardy avait déposé ce projet pour l’inclusion numérique. Cela permet aux bénéficiaires d’accéder à l’initiation gratuitement pour l’année 2022.

Renseignements au 01.60.82.69.35 ou 01.85.46.11.28. Cenoleti sera présent au salon des Pros de la Juine organisé le samedi 11 juin de 9h30 à 17h à Lardy en partenariat avec le Crédit Agricole. Démonstrations d’activités, ateliers créatifs, dégustation de crêpes, etc…Pour votre maison, vos loisirs, votre bien-être, votre activité professionnelle, et vos autres besoins de service, temps d’échange avec les professionnels.