Essonne : l’inquiétude du monde économique face à la crise énergétique

Des plus grandes entreprises aux plus petites, des industriels aux artisans, des commerçants aux agriculteurs, pas un seul acteur du monde économique n’échappe à la crise énergétique et l’inquiétude est forte pour chacun d’entre eux.

Des factures multipliées par trois, par quatre, voire par huit, les annonces des fournisseurs d’énergie faites aux chefs d’entreprises ces dernières semaines leur ont donné des sueurs froides. L’attente d’un plan gouvernemental pour les accompagner était forte. Malgré celui-ci, les germes d’une crise économique restent bien présents.

La nécessité de continuer à investir

Jeudi 27 octobre, à l’heure où la Première ministre Elisabeth Borne annonçait le plan gouvernemental en faveur des entreprises, le ministre délégué à l’Industrie Roland Lescure visitait l’Union des Forgerons de Méréville, l’une des dernières pépites industrielles de l’Essonne. Pour Jean-Léry Lecornier son président, la crise du coût de l’énergie représente un défi majeur.