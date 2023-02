Essonne : l’Inrap révèle le passé de l’église d’Authon-la-Plaine

Avant le lancement de travaux sur l’église Saint-Aubin, l’INRAP effectue un diagnostic de l’édifice jusqu’au vendredi 17 février.

La municipalité, l’association Authon Patrimoine et les habitants attachés à l’église Saint Aubin du village sont impatients de voir débuter les travaux de l’église cette année. «Nous allons lancer des travaux d’urgence sur l’église dans le courant de l’année 2023. Il s’agit de maîtriser les eaux pluviales autour de l’église qui affaiblissent les fondations du bâtiment », indique Nicolas André, maire. Des remontées capillaires affectent en effet le bâtiment et ses fondations, provoquant des mouvements et quelques fissures en façade ou à l’intérieur de l’église.

Mais avant que ces travaux ne commencent, des archéologues de l’Institut national de recherches archéologiques préventives (Inrap) sont sur place afin de diagnostiquer l’église Saint Aubin et apporter ainsi des éléments techniques supplémentaires à l’architecte chargé des travaux.