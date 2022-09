Essonne : l’oiseau de Paul Backer reprend son envol à Milly-la-Forêt

Le vendredi 16 septembre 2022, la sculpture dans la cour du collège Jean-Rostand a été inaugurée après plusieurs semaines de rénovation.

Le collège Jean-Rostand a invité plus d’une centaine de personnes à l’inauguration de l’oiseau nommé « Vers la connaissance » et façonné par le sculpteur milliacois Paul Becker. L’œuvre a retrouvé toute sa blancheur !

Après plus de trente ans à côtoyer les divers intempéries, la sculpture de 1989 s’est encrassée sur le dos et s’est retrouvée en partie recouverte de mousse, d’algues et de lichens. Quelques fissures ont aussi été constatées.

Les Amis de Milly-en-Gâtinais et ses environs (LAMGE) ont prévenu la mairie de Milly-la-Forêt et le député de la 2e

circonscription de l’Essonne qui, à son tour, a sonné l’alerte auprès du Département.

« Bernard Bouley nous a interpellé à la vue de l’état déplorable de la sculpture, confirme François Durovray, président de l’Essonne. Nous avons pris la décision, avec Sandrine Gelot, vice-présidente en charge de la Culture, de restaurer cette œuvre et de réaliser un audit de toutes celles qui sont concernées par le « 1 % artistique ». Sur les 115 répertoriées, il y en a 70 à restaurer et quatre le sont déjà. »

Sont concernées : « Belisama » de Robert Le Lagadec au collège Jean-Monnet à Briis-sous-Forges, « Oscillant 1 » de Marcel Van Thienen à Alexandre-Fleming à Orsay et « La Ronde de Paul Fort » par Maurice Gasquet à Montlhéry. Dans son discours, le principal du collège milliacois, Lionel Olivier, a rappelé l’intérêt du dispositif : « Le but est de rapprocher les usagers des œuvres artistiques et de permettre la rencontre entre l’œuvre, l’artiste et les collégiens ».

Un chantier en deux temps

La restauration s’est déroulée en deux phases. La première a eu lieu du 27 avril au 6 mai 2022 pour traiter les micro-organismes. La sculpture s’est retrouvée bâchée durant un mois avant d’être nettoyée mi juillet. Lors de cette étape, les fissures ont pu être colmatées.

L’association LAMGE, présidée par Eric Gachot, a prêté à l’établissement son exposition sur Paul Becker. Les collégiens découvrent la vie du sculpteur et les étapes de fabrication de l’oiseau. Au cours de la cérémonie, un hommage a été rendu au créateur décédé en 2000.

Une cérémonie remplie de poésie

Deux élèves en classe de quatrième, Luce Doussau et Léna Legier-Pillitteri, ont récité avec conviction deux poèmes, un de Lucile Jacobée et un second de Sylvie Lassaque, professeure de Français au collège milliacois qui a d’ailleurs vu l’oiseau en construction.

Ce fut un moment fort en émotion pour Marie Becker, la fille du sculpteur. A l’époque, elle était au lycée et venait lui apporter des sandwichs. « L’oiseau est comme neuf, sourit Marie Becker. De là-haut, il doit se régaler ! »

• RV sur notre Instagram @lerep91 pour voir plus de photos.