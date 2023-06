Essonne : Louis Bertignac à Pussay pour la fête de la musique

Pour la fête de la musique, le village accueille, le mercredi 21 juin, un concert exceptionnel de Louis Bertignac , ancien membre du groupe Téléphone à la carrière s’étalant sur 4 décennies.

Le Républicain: Après le mini concert donné le jour de l’inauguration de l’école portant votre nom (voir la vidéo ci-dessous), donner ce concert, est-ce une manière de remercier la commune pour cette attention et renforcer le lien avec les habitants ?

Louis Bertignac : «Oui, c’est tout à fait ça, pour remercier le maire, Gregory, de l’honneur qu’il me faisait, et souhaiter bonne chance à cette belle école.

Le Républicain: Au cours de votre carrière, vous avez donné des milliers de concerts, mais jouer en plein-air, dans une ambiance de festival, et particulièrement le jour de la fête de la musique, a-t-il pour un artiste une saveur différente ?

Louis Bertignac : Cette fête de la musique est une belle initiative, et jouer le premier jour de l’été est une façon, pour moi, de souhaiter un bel été à tout le monde.

Le Républicain: En quatre décennies de carrière, votre discographie est très large. Composer une set-list offrant à la fois du fan service avec les grands tubes de l’époque Téléphone, Bertignac et les Visiteurs ou en solo, mais aussi des chansons correspondant plus à votre humeur du moment représente-t-il un défi particulier ?

Louis Bertignac : C’est toujours un défi de monter sur scène. Jouer avec ma nouvelle formation en est un autre… Jouer des chansons aussi connues, comme celles de Téléphone ou les tubes de ma carrière solo est plutôt facile, mais jouer les nouveaux morceaux va être un défi de taille.

Le Républicain: Dans le public, il y aura des fans de plusieurs générations rassemblés. Que ressentez-vous à l’idée d’avoir durer et toucher plusieurs générations avec vos compositions au fil des années ?

Louis Bertignac : Avoir un public de plusieurs générations est un grand plaisir. Voir les enfants danser, et regarder leurs parents s’éclater me fait sourire et me comble de joie… Je remercie les étoiles qui m’ont permis de tenir si longtemps, et j’espère que ça va durer encore un bon moment !

Le Républicain: Vous aviez commencé des études de médecine, mais finalement avec le recul, la musique, n’est-ce pas aussi soigner les gens et surtout leur âme. Est-ce une dimension que vous reconnaissez dans la musique et la création artistique ? Louis Bertignac : Bien sûr, c’est un genre de médecine, d’apporter du plaisir aux gens… Que j’arrive avec ma guitare pour jouer dans une ville, je me sens un peu, en restant modeste, comme un médecin qui arrive avec sa trousse. »

• Tarif unique : 25,99 euros. Billetterie sur weezevent.com/concert-louis-bertignac-2