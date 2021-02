Essonne : Ludovic Joiris, agriculteur à Corbreuse, sera dans l’émission E=M6

L’exploitant de l’Huilerie de l’Orme-Creux a été suivi durant un an par les caméras de Marc Lesggy pour une enquête sur les pesticides dans nos assiettes.

Depuis trente ans, la terre de ses 288 hectares n’a pas été retournée. Pour cette raison, l’agriculteur de Corbreuse aux multiples casquettes sera présent dans l’émission E=M6 diffusée le lundi 1er mars. Ludovic Joiris est céréalier, producteur d’huiles et savonnier. Il fait partie des trois agriculteurs investis dans l’enquête “Les secrets de nos aliments”. « C’était une expérience toute nouvelle avec des équipes de tournage très sympathiques », se souvient-il. Durant un an, l’équipe du présentateur Marc Lesggy a suivi la production de blé du semis à la récolte chez une agricultrice conventionnelle, un exploitant bio et Ludovic Joiris, adepte de la méthode de conservation des sols.

