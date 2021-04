Essonne : Madlyn Dugué, accordéoniste aux doigts d’or de 12 ans bientôt parmi les Prodiges

La jeune musicienne est sélectionnée pour participer à la prochaine saison des Prodiges sur France 2.

A seulement 12 ans et demi, Madlyn Dugué fait partie des meilleurs accordéonistes du monde. Le 21 mars dernier, elle a obtenu la clé d’or en catégorie Classique au concours international de musique des Clés d’or. Cette année, elle sera à la télévision pour l’émission des Prodiges, diffusée sur France 2. Elle fait partie des jeunes talents sélectionnés pour la huitième saison.

Comme son père, compositeur et claviériste, elle est tombée très jeune dans le bain de la musique. « Toute petite, je m’endormais et je me réveillais avec », sourit-elle. La « reine de l’accordéon » a commencé à jouer à l’âge de trois ans au Centre national et international de musique et d’accordéon (CNIMA). Elle

accompagnait son père lors des représentations avec son orchestre. La jeune artiste fait à présent partie de l’orchestre des Petites mains symphoniques. Madlyn Dugué a déjà fait de nombreuses fois la Une des magazines spécialisés comme « Accordion Stars » ou » Stars Illustrated ».