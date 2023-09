Essonne : la salle de sport Magic Form Mennecy propose du foot en salle

La salle Magic Form Mennecy installée dans la zone commerciale Montvrain II a déménagé dans des locaux neufs et plus grands.

C’est la rentrée, il est temps de mettre des séances de sport dans sa vie ! La salle Magic Form derrière le Macdo de la zone Montvrain II a changé de locaux. Les vestiaires et les machines de musculation et de cardio ont déménagé dans les bâtiments neufs de la zone après Intermarché et Action.

Adeline et Arnaud, frère et sœur de 36 et 34 ans et co-gérants de l’espace de remise en forme, rêvaient d’un espace plus grand avec plus d’activités sportives à proposer à leur clientèle. Ils sont passés d’une salle de 500 m2 à plus de 3000 m2.

Passionné par le football, Arnaud imaginait une salle où l’on puisse jouer avec un ballon rond et le projet est enfin concrétisé ! La salle est composée de deux terrains en intérieur et un en extérieur. Les familles, les amis, les collègues sont conviés à venir se vider la tête et à s’amuser sur des terrains synthétiques flambants neufs. Ils sont accessibles sur réservation aux mêmes horaires d’ouverture que la salle, c’est-à-dire du lundi au vendredi de 8h à 23h, le samedi de 9h à 23h et le dimanche de 9h à 21h.

Côté salle, il reste encore des travaux de finition à effectuer, mais tous les équipements sont opérationnels pour les adhérents. Des cours collectifs sont proposés tout au long de la semaine, également le dimanche. Il y a de la boxe anglaise avec Moughit El Moutaouaki, dit « Guito », champion de France des poids moyens en 2021, des sessions de kangoo jump où les participants sont équipés de chaussures de ski/trampoline, du cross training (traduction : des entraînements croisés avec

peu de temps de récupération) ou encore du yoga.

A noter que la salle offre les droits d’entrée jusqu’au 30 septembre sur trois formules d’abonnement avec 12 mois d’engagement et les inscrits ont des réductions chez Intersport.

• Adresse : 9-13, rue Jean-Coceau.

Présent sur Facebook et Instagram.