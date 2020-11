Essonne : manque de sanitaires et de temps pour les conducteurs de Keolis-Ormont

Des chauffeurs de bus Keolis se sont plaints auprès de la direction du manque de sanitaires sur les lignes. Le groupe a mis à disposition une liste des WC accessibles et des badges pour accéder aux gares SNCF.

Ils font les lignes de bus sur Etampes, Etréchy, Brières-les-Scellés, Breuillet… Dans son courrier du 5 octobre, Abdellatif Derradj, délégué syndical de Force ouvrière au sein de Keolis Ormont interpelle la direction. Des collègues conducteurs de bus sont contraints « d’utiliser la forêt près de l’hôpital, l’espace le long de la base de loisirs, les parkings et gares… » pour aller aux toilettes. Une des conductrices nous confie : « Il m’est arrivé de me cacher derrière mon bus au bord d’un rond-point, sur une autre ligne, un usager m’a une fois proposé d’utiliser ses toilettes pour m’aider, des collègues utilisent des bouteilles et des bassines, on en est là… »

Cette situation inquiète la direction : « La lettre reprend des faits assez graves, nous avons donc organisé un CSE (ndlr : comité social et économique) extraordinaire le 15 octobre ».

Des solutions pour l’accès aux sanitaires suffisantes ?