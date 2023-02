Essonne : Marie-Ange Gangnebien élue maire de La Forêt-le-Roi

Une semaine après l’élection municipale partielle, le Conseil municipal s’est réuni pour la première fois le samedi 5 février.

A l’ordre du jour de cette première séance du Conseil municipal élu le dimanche 29 janvier dernier, l’élection du maire du village, la fixation du nombre d’adjoints puis l’élection de ceux-ci. Maryse Boudineau-Doussaint, présidente de la délégation spéciale installée depuis le mois de décembre, a ouvert la séance, fait l’appel des nouveaux élus avant de les déclarer installés dans leur fonction. Elle a ensuite laissé la place à Patrick Froger, doyen d’âge.

Celui-ci a tout d’abord tenu à adresser des remerciements au nom de la commune aux membres de la délégation spéciale, à la secrétaire par intérim, et à Olivier, l’agent technique du village, qui tous ensemble ont permis à la vie quotidienne de se dérouler sans anicroches durant ces semaines de transition. Patrick Froger s’est ensuite tourné vers ses collègues élus pour les inviter au «travail collectif», et rappeler l’importance du «respect de la parole donnée », de la nécessité d’avoir «un engagement sans faille » pour les habitants et la commune de La Forêt-le-Roi. « Etre conseiller municipal, c’est aimer sa commune et ses habitants», a-t-il insisté.