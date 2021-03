Essonne : Mélissa Maldat, entre sport et gourmandise

Mélissa Maldat, Massicoise de 27 ans, est en pleine reconversion professionnelle dans la pâtisserie. Une passion qu’elle conjugue avec un rythme de vie sportif.

Qui a dit qu’on ne pouvait pas garder la ligne tout en se faisant plaisir ? Mélissa Maldat, aux fourneaux dans sa cuisine, l’a très bien compris. Passionnée de pâtisserie, elle a décidé de se former pour se lancer à son compte. Après une expérience de sept ans en tant que contrôleuse dans les TGV Ouigo, la Massicoise d’origine réunionnaise a décidé de sauter le pas il y a un an.

« En 2019, j’ai fait un fraisier pour mon anniversaire. Il était trop bon« , se souvient Mélissa, occupée à étaler sa pâte à tarte. Un an après, elle commence à suivre une formation de CAP pâtisserie à distance, Covid-19 oblige. « On avait deux stages de sept semaines à faire, j’en ai fait un à la Réunion dans une pâtisserie, et un autre aux Artistes, une brasserie à Massy. » Plutôt salée, Mélissa aime le sucré pour la satisfaction qu’elle lui procure et le bonheur qu’elle donne aux autres. « J’aime partir d’ingrédients simples pour arriver à quelque chose de grand. J’aime partager, et que ça plaise. »