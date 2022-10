Essonne : menaces de mort et antisémites contre un prof de lycée à Evry-Courcouronnes

Essonne : menaces de mort et antisémites contre un prof de lycée...

Un courrier envoyé à un enseignant du lycée Georges-Brassens choque la ville.

La teneur du courrier ne laisse de place à l’ambiguïté. « Sale juif », « on va lui fait une Samuel Paty », « les juifs on en veut pas dans les lycées », la haine transpire du courrier reçu par un professeur d’histoire-géographie du lycée des métiers du Numérique et des Arts Appliqués de la ville.

Le professeur menacé, accompagné par le chef d’établissement et l’Education nationale a déposé plainte ce lundi 10 octobre. Une enquête judiciaire est ouverte confirme Jean-Marc Luca, directeur départemental de la sécurité publique en Essonne. Un dispositif de sécurité a évidemment été mis en place autour du professeur et de l’établissement.