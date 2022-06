Essonne : Mennecy et son histoire présente son livre « Les Menneçois sous l’occupation »

Le 18 juin 2022, l’association Mennecy et son histoire publie un nouvel ouvrage sur la vie des Menneçois après 1939. Le livre est vendu à un tarif préférentiel jusqu’à la veille de sa sortie.

Il s’agit du 9eme livre de l’association de préservation du patrimoine Mennecy et son histoire : « Les Menneçois sous l’Occupation ». Après avoir écrit des livres sur la porcelaine, un guide de promenade et d’anecdotes ou encore un recueil de témoignages de Menneçois ayant vécu la Grande guerre, Nicole Duchon, présidente de l’association poursuit l’Histoire après l’année 1939.

« Avant, les soldats menneçois ont connu la vie dans les tranchée. A la fin des années 1930, les Allemands sont à leur porte, ils occupent Mennecy jusqu’au 22 août 1944, quelques jours avant Paris », explique l’auteure. Dans ce livre de 152 pages, elle dévoile les dix ordres donnés par les Allemands au début de l’occupation dont le premier stipule que le maire n’a plus à donner d’ordres ainsi que l’histoire de résistants installés ou travaillant sur Mennecy.

La ville possède une multitude de résistants : « Il y a eu trois jeunes Parisiennes qui recevaient des messages depuis Londres et les décodaient pour la capitale, une secrétaire de mairie qui fabriquait de faux passeports. Il y a eu aussi une forte résistance chez les gendarmes. Le maréchal des Logis-chef Jules Briastre et Henri Serand ont défié l’ordre émanant de Vichy et ils ont accompagné un résistant pour passer à travers les lignes allemandes, rejoindre Mainvilliers dans le Loiret, puis suivre le général Leclerc qui a libéré Paris ».

L’Histoire, une passion à partager au plus grand nombre

Ce livre a pu voir le jour grâce au gros travail de regroupement des informations entre les témoignages d’une trentaine de personnes ayant vécu cette période d’Occupation dont deux qui sont toujours vivantes aujourd’hui et les archives de guerre à Caen et à Chamarande (anciennement à Corbeil-Essonnes). « J’ai toujours aimé l’histoire, ouvrir les yeux sur ce qui m’entoure pour comprendre les gens, les pierres, sourit Nicole Duchon. Ouvrir les yeux , c’est la meilleure façon de s’intégrer dans une nouvelle commune, d’habiter et d’être pleinement de quelque part .Le meilleur compliment que j’ai jamais reçu, c’est celui d’une personne native de Mennecy, très âgée, qui m’a dit : j’ai oublié que vous n’étiez pas né ici ».

L’ouvrage, imprimé en 500 exemplaires, se termine peu de temps avant l’année 1950 où la vie a repris son rythme avec de nombreux mariages et de naissances. Pour obtenir le livre à 30 euros au lieu de 38 euros (hors frais de port), il faut remplir le bulletin de réservation avant le 17 juin et l’envoyer au 65, boulevard Charles-de-Gaulle 91540 Mennecy avec un chèque à l’ordre de Association Mennecy et son histoire. Le retrait se fera le lendemain dès 14 heures dans la salle de la Cheminée au parc de Villeroy.