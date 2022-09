Essonne : rendez-vous tous les mardis pour les soirées jeux de société avec Mennecy Meeples

La ville de Mennecy peut compter sur une nouvelle association autour des jeux de société née d’un groupe Facebook créé il y a un an : Mennecy Meeples.

Depuis la rue de l’Arcade, on peut voir un cours de yoga dans la salle Marianne aux baies vitrées, mais juste à côté, se déroulent les soirées jeux de société de Mennecy Meeples.

A l’origine, il s’agissait d’un groupe Facebook destiné aux Menneçois pour trouver des voisins avec qui jouer. Depuis cette nouvelle rentrée, une association est née. « Le groupe Facebook continue d’exister tel quel, il faut avoir la place d’accueillir et oser inviter des personnes inconnues chez soi, constate Adrien Desmoules, président de Mennecy Meeples. L’association propose un lieu neutre où l’on peut venir seul ou à plusieurs. »

Ce mardi 13 septembre, une trentaine de personnes s’est déplacée pour participer à une soirée découverte. Angélique et Denis, un couple de Ballancourt-sur-Essonne, apprécient le concept :« On aime bien jouer, mais on ne trouve pas grand monde pour faire une partie. » Même constat pour leurs partenaires autour du jeu « Oucédonc en France ». « Les amis avec qui je pouvais jouer avant ont tous déménagé loin », souligne Théo, un Menneçois de 22 ans. De son côté, Valentin, un Ittevillois de 30 ans : « J’ai toujours aimé les jeux de société, mais je vis avec mes parents qui ne sont pas toujours motivés pour un jeu de société ».

Un club où l’on peut venir jouer en famille

Chaque semaine, l’association dévoile la liste des jeux du soir dans des événements Facebook. Plus de 120 jeux sont disponibles dans la ludothèque. Les adhésions sont à petit prix : 30 euros pour une personne seule, 20 euros pour un étudiant, 50 euros pour un couple, 10 euros pour le premier enfant du foyer à partir de 5 ans et gratuit pour les suivants. Deux soirées découverte sont possibles toute l’année. Trente personnes ont déjà sauté le pas !

• Horaires : le mardi de 19h30 à 23h30.

Adresse : 7, rue de l’Arcade.

Mail : [email protected]

Site : mennecy-meeples.fr

Présent sur Facebook.