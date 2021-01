Essonne : Mennecy s’engage dans une Charte européenne pour l’égalité réelle

Le mercredi 23 décembre, le maire a signé la Charte européenne pour l’égalité des femmes et des hommes dans la vie locale.

La signature de cette Charte lance le début d’un travail collaboratif porteur de sens. A partir du 23 décembre, un comité de personnes volontaires et sensibles aux questions d’égalité entre femmes et hommes va établir un état des lieux et des actions à mener.

La Charte européenne pour l’égalité des femmes et des hommes dans la vie locale impose aux signataires de proposer un Plan d’action aux habitants et au Conseil des Communes et Régions d’Europe (CCRE), à l’origine du texte de 2006.

Un diagnostic d’ici le 2e semestre de 2021