Essonne : mettre fin aux nuisances du centre-ville à Etampes

Un groupe de personnes marginales au comportement inapproprié perturbe la tranquillité des riverains et commerçants.

Alcoolisés chaque jour, prenant à partie les habitants ou les clients des commerces en les insultant, se faisant insistant pour demander de l’argent aux passants, demandant des choses inappropriées aux femmes, voire faisant leurs besoins sur la voie publique, un petit groupe de personnes marginales a rendu la vie compliquée dans le centre-ville ces derniers mois.

Une pétition a été lancée fin août par Valérie Guezard, l’une des riverains dont la tranquillité est troublée. «J’ai déjà eu une centaine de signatures depuis le début de la semaine », confie l’Etampoise, qui ne supporte plus les insultes reçues quotidiennement, ou qu’on puisse déféquer sur son portail, comme cela a été le cas récemment.

Les propriétaires du restaurant le Romarin situé en bas de la rue Sainte-Croix sont également agacés par cette situation. «Ils insultent nos clients qui sont en terrasse, ou font pipi dans la rue devant eux. Ce matin, une femme s’est allongée sur notre terrasse et nous avons dû appeler la police », confient Valentin et Anastasia.

Les personnes âgées, notamment les résidents de Clairefontaine, n’osent plus passer par la rue du Pont Doré pour ne pas croiser les individus.

Police nationale et municipale sur le terrain

«J’ai reçu la pétition et nous avons mis en place des patrouilles de la Police municipale de 20h à 22h pour aller sur le terrain. Attention cependant, ces personnes ne sont pas des SDF, ils ont des logements. La question, c’est où sont les accompagnateurs sociaux, tuteurs et autres curateurs, et que font-ils», s’interroge le maire Franck Marlin, ce jeudi 1er septembre.

La Police nationale a également conscience des nuisances subies par les riverains. «Nous connaissons effectivement bien cette situation qui est malheureusement chronique. Suite au signalement récent de riverains concernant l’aggravation des nuisances sur ce secteur, nos effectifs redoublent de présence sur place et ont déjà été amenés à relever des infractions. Ces interventions de la Police nationale sont également complétées par la présence de la Police municipale avec laquelle nous intervenons régulièrement», indique la commissaire de police Boutin.

En fin de semaine, les riverains constataient déjà une amélioration. Mais comme le confie Valérie Guezard, l’objectif ce n’est pas de déplacer le problème plus loin, mais bien que ces personnes soient prises en charge correctement. «Oui, ils nous embêtent, mais ils se mettent surtout en danger», ajoute l’Etampoise. A suivre.