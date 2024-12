Essonne : Milly-la-Forêt brille de mille feux pour Noël

Comme chaque année, la magie de Noël s’installe à Milly-la-Forêt. Du 5 décembre 2024 au 12 janvier 2025, le parc du Moustier accueille des illuminations et une exposition à la Crypte.

La médiathèque, en face de l’espace culturel du Moustier, a été décorée aussi.

Tous les jours, de 17h à 20h, le public est invité à vivre un moment magique à la tombée de la nuit. Cet événement gratuit est l’occasion de découvrir la crypte et le parc du Moustier de Milly-la-Forêt avec de la magie de Noël.

Cette année, Sylvie Al Hassani et Jean-Michel David ont installé une cinquantaine de personnages et 150 guirlandes lumineuses sur les toits de l’espace culturel et de la médiathèque. Il leur a fallu 860 heures pour tout installer et brancher, soit 62 jours de générosité. Le couple a démarré la mise en place le 10 septembre et a terminé la veille de l’inauguration.

Le mercredi 4 décembre, de nombreuses familles milliaçoises se sont réunies sur la place du marché pour assister au coup d’envoi des lumières de Noël. Le rendez-vous était pris au pied du sapin de la Halle, haut de 8 mètres. Ensuite, le public a déambulé avec le Père Noël jusqu’au parc du Moustier pour admirer de nouvelles lumières. Un « whow » général s’est fait entendre dans la foule ébahie par le spectacle. Parmi les pères Noël, les flocons et les animaux, il y a des cerfs, des cygnes et des chevaux faits-maisons par le couple de décorateurs passionnés.

Le soir de l’inauguration, Sylvie Al Hassani et Jean-Michel David ont souhaité dédier cette soirée à leur fille, Laëtitia, décédée l’été dernier d’un cancer. « J’espère que, de là-haut, elle nous voit et qu’elle est fière qu’on soit encore ici cette année pour lui rendre hommage », confie-t-il au micro. Le duo a été épaulé par deux bénévoles milliaçois, Séverine Metaud et Jean-Martial Bertrand. « Je suis arrivée à Milly-la-Forêt il y a un an et demi et j’ai eu envie de m’investir au moment de Noël, j’aime beaucoup cette fête », explique l’habitante.

L’exposition dans la crypte du Moustier est accessible gratuitement.

En parallèle des illuminations, une exposition inédite, intitulée « Balade en forêt », prend place dans la crypte jusqu’au 5 janvier 2025 (du mer. au sam. 14h-19h, 22/12, 29/12 et 05/01 14h-18h, fermée le 25/12 et le 01/01). « Alain Petit, étant malade, n’a pas pu être présent cette année, souligne Bernard Bouley, maire de Milly-la-Forêt. Nous lui souhaitons un bon rétablissement. » Cette exposition invite petits et grands à s’émerveiller devant une forêt miniature composée. Une boîte aux lettres est mise en place pour récolter des fonds au profit de l’association des Clowns de l’espoir qui enchantent le quotidien des enfants hospitalisés.