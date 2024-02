Essonne : moins d’adoptions à la SPA de Chamarande, le constat est généralisé dans les 64 refuges

La Société protectrice des animaux a publié en janvier son bilan de l’année 2023.

L’année dernière, Jacques-Charles Fombonne, président de la SPA l’avait pressenti : l’année 2023 serait « 2023 importante en termes de challenges à relever ». Les 64 refuges et maisons SPA ont été saturés tout au long de l’année avec une baisse du nombre d’adoptions de 1,5 % et un nombre d’animaux recueillis en hausse de 1,5 %.

En 2023, l’association a accueilli 44 844 animaux abandonnés ou victimes de maltraitance, un nouveau et triste record qui concerne 28 652 chats, 13 124 chiens et 3 068 nouveaux animaux de compagnie (NAC), équidés et animaux de ferme. La catégorie la plus concernée par les abandons est celle des NAC (rongeurs, oiseaux, reptiles, batraciens, poissons, etc) avec une hausse de 6 % par rapport à 2022. Les établissements ont pris en charge une grande majorité de chiens dits à la mode avec des besoins spécifiques, comme les malinois, les bergers allemands et les American Staffordshire terriers, ce qui a favorisé la saturation des places d’accueil.

« Sur tous les fronts de la protection animale, 2023 aura été une année riche en avancées significatives malgré une activité intense en refuge et des signalements de maltraitance en hausse, mettant nos équipes à rude épreuve, souligne Jacques-Charles Fombonne, président de la SPA. Notre association doit s’adapter à de nouveaux enjeux de société et face aux challenges qui s’annoncent en 2024, je sais pouvoir compter sur la détermination des salariés et bénévoles de la SPA. »

En parallèle, 40 587 animaux domestiques ont été adoptés auprès des refuges de la SPA, dont 25 228 chats et 12 476 chiens. Le nombre d’adoptions a diminué de 1,5 %. L’association note en 2023 une diminution du taux de retour passant de 3,9 % des adoptions à 3,2 %.

En Essonne, le refuge de Chamarande, installé sur la commune de Torfou, a accueilli 1 816 animaux, soit 2 % de moins qu’en 2022 et 1 563 animaux ont été adoptés, soit 11 % de moins qu’en 2022. Le refuge ayant été saturé tout au long de l’année à cause de la baisse du nombre d’adoptions, il y avait moins de place disponible pour les potentiels nouveaux pensionnaires. L’antenne essonnienne n’a pas pu prendre en charge plus d’animaux.

