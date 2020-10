Essonne : Nainville-les-Roches en colère contre l’Education nationale

Depuis le mois de septembre, le village se bat pour l’ouverture d’une 2e classe dans l’école.

Aujourd’hui, l’école primaire publique du village compte une seule classe. Mais depuis le jour de la rentrée, les élus de la commune, les parents d’élèves, le personnel communal et l’enseignant se battent pour obtenir l’ouverture d’une deuxième classe.

« L’inspecteur nous avait quasiment assuré l’ouverture d’une 2e classe. Nous avions tout préparé et effectué des travaux pour créer une deuxième salle de classe et accueillir les enfants dans les meilleures conditions », explique Frédéric Mouret, maire. Mais cette ouverture avec l’arrivée d’un second enseignant n’a pas eu lieu.