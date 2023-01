Essonne : ne manquez pas les Hivernales 2023 !

La compagnie de l’Atelier de l’orage invite le public à son traditionnel festival « Les Hivernales ». Cette année, sont programmés trois spectacles en 18 dates sur 17 communes avec toujours en amont des représentations des ateliers dans les écoles des villes partenaires.

Pour cette année 2023, l’Atelier de l’orage met à l’honneur le théâtre gestuel avec des mimes et des clowns. L’artiste choisi pour faire la tournée de l’Essonne est Léandre Ribera, un clown-mime tout terrain venu de la région espagnole, la Catalogne. Il saura ravir les petits et les grands avec ses spectacles d’humour poétique sans paroles et sans limites à destination de toute la famille, dès l’âge de cinq ans.

« J’ai connu la compagnie à Avignon en 2017 avec son spectacle « Rien à dire », je suis allé voir « Fly me to the moon » en province et « Rien à dire » en Espagne au printemps dernier, explique Gilles Cuche, directeur artistique de l’Atelier de l’orage, organisateur du festival Les Hivernales et L’Estivale. Cette année il y aura 18 représentations dans 17 communes dont Le Plessis-Pâté qui nous a rejoins cette année et une centaine d’heures de sensibilisations dans les écoles du territoires en amont de représentations. »

Trois spectacles, 18 dates