Essonne : nourrir le corps et l’esprit à Saclas

La librairie-salon de thé L’Histoire sans faim a ouvert ses portes le vendredi 16 décembre.

Après plusieurs mois d’attente, Amandine Imberton a ouvert la nouvelle librairie-salon de thé sise dans l’un des deux locaux commerciaux aménagé par la mairie dans une maison de la rue Joliot-Curie.

Pour cette Saclasienne, ce vendredi 16 décembre était l’aboutissement d’un long travail et le début d’une nouvelle aventure. « C’est un projet que j’avais à l’esprit et quand j’ai vu l’appel à projet de la mairie pour accueillir de nouveaux commerces je me suis lancée », explique-t-elle.