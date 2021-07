Essonne : nouveaux locaux pour la police municipale d’Arpajon

Christian Béraud, maire, a inauguré ces nouveaux locaux samedi 3 juillet.

Situés au 16 boulevard Abel Cornaton, les nouveaux locaux de la Police municipale sont plus spacieux, plus lumineux et répondent à la nécessaire accessibilité pour accueillir tous les demandeurs.

« Il s’agit bien de bien plus que de la réhabilitation d’un actif immobilier, c’est un engagement fort et concret de la municipalité pour la sécurité des habitants », a rappelé Maxime Levallet, maire-adjoint…