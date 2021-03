Essonne : nouvelles urgences pédiatriques à l’hôpital d’Arpajon

Les nouveaux locaux du service ont ouvert le jeudi 4 mars dernier.

Pour le centre hospitalier d’Arpajon, c’est un investissement majeur d’un montant de 3 millions d’euros consacré aux urgences, et surtout l’amélioration de l’accueil des publics. « Ce nouveau bâtiment nous permet de créer deux circuits, avec les urgences pédiatriques d’un côté et les urgences pour les adultes de l’autre », souligne Philippe Darnaudet, directeur délégué de l’hôpital d’Arpajon.

Avec plus de 30000 passages par an aux urgences, dont 30% pour la pédiatrie, cet investissement est donc loin d’être du luxe. « C’est très important d’avoir des circuits distincts pour les enfants », soulignent Nicole Martin, sage-femme coordinatrice et cadre du pôle mère-enfant, et Corinne Gassin, cadre supérieure du pôle UR-AN-US.