Essonne : à Etampes, on fête Noël avec des paniers solidaires du réveillon

Le 24 décembre, un collectif de douze associations caritatives de l’Etampois Sud-Essonne a distribué près de 1.000 paniers pour le réveillon de Noël aux habitants du territoire.

La journée du 24 décembre n’aura pas été de tout repos pour la cinquantaine de bénévoles investis dans la 3ème édition de l’opération « Réveillons la solidarité ». Mais tous ont réussi leurs missions du jour : donner le sourire et partager l’esprit de Noël.

« Allez-y, vous pouvez y aller ! Il y a de quoi manger et des cadeaux, ça nous fait plaisir de vous faire plaisir ! », indique Isabelle, une des bénévoles de l’association Action, Partage & Solidarité venue aider à la distribution des paniers de réveillon solidaires. Douze associations* se sont regroupées pour mener à bien cette journée spéciale. Elles sont épaulées par des jeunes des quartiers d’Etampes motivés à prêter main-forte.

Un panier pour promouvoir la fraternité

Le message est clair : « Tout le monde a le droit de fêter Noël sans aucune distinction de couleur, de religion et de culture ». Pour Mama Sy, coordinatrice bénévole de cette action solidaire, « Noël, ce n’est pas une fête religieuse, c’est un héritage culturel qui dépasse toute croyance. C’est avant tout un état d’esprit avec une magie à faire rayonner dans tous les foyers ! On est là pour le partage et la solidarité. »

Près de 1.000 colis distribués

Pour la première fois, la distribution ne s’est pas déroulée à un seul endroit, mais sur quatre lieux différents de la ville d’Etampes : devant la mosquée Nord, sous le porche de l’église Notre-Dame et dans les quartiers de Guinette et de La Croix-de-Vernailles. Les bénévoles, pour la majorité des jeunes des différents quartiers d’Etampes, a distribué à cette occasion 698 colis de réveillon, 29 ont été déposés à des habitants de l’Etampois Sud-Essonne en situation de handicap et 250 sont partis dans des foyers de travailleurs. Cela fait un total de 977 paniers offerts à des familles, des couples et des personnes seules.

Des produits de fête offerts sans condition

A l’intérieur : un sac avec du foie gras, du tarama et du saumon fumé commandés auprès de la boucherie Maison Augeron et deux baguettes aux céréales préparées par la boulangerie Le Fournil d’Autrefois. Chaque personne qui a reçu ce colis a aussi pu repartir avec un cadeau et un sachet de chocolats Kinder pour chaque enfant du foyer et une boîte de chocolats de la marque Ferrero pour les adultes.

Chaque passant pouvait repartir avec son lot de cadeaux. « On leur a demandé à deux reprises s’ils étaient sûrs de vouloir nous donner. La vie est devenue chère, on apprécie le geste », sourit Monette, 70 ans. « Il n’y a qu’à Etampes que l’on peut voir ça. Ici, c’est un village avec la main sur le cœur », confie sa fille Laura, Etampoise de 34 ans.