Essonne : le parc de la mairie de Saint-Germain-lès-Arpajon a son parcours de santé

Il y a quatre ans, l’idée d’un parcours de santé a germé dans l’esprit de jeunes conseillers municipaux germinois. Ils l’ont inauguré ce mardi 18 octobre.

Ils étaient au Conseil municipal des Enfants entre 2017 et 2019. La commission Sport avait imaginé un parcours de santé dans le parc de la mairie. Le projet a vu le jour seulement cette année 2022. Pour l’occasion, ils se sont réunis le mardi 18 octobre pour découvrir leur idée concrétisée.

Présenté au Conseil municipal du 27 décembre 2018 et commandé le 20 juin 2019, le parcours de santé a mis du temps à sortir de terre en raison de plusieurs facteurs : la modification du plan pensé par les jeunes élus, l’attente de la signature de la convention avec le Syndicat de l’Orge pour la partie qui longe la rivière et les jardins familiaux, la crise du Covid-19, les vols réalisés peu de temps après la mise en place des agrès et le temps de la réception de la nouvelle commande des équipements perdus.