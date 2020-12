Essonne : Parrainez un enfant pour Noël

L’association des Enfants du Mekong permet d’aider des jeunes à accéder à l’éducation dans six pays d’Asie du sud-est comme le Vietnam, la Birmanie, le Cambodge ou la Thaïlande.

» J’en avais marre de donner de l’argent à des associations dont je ne connaissais pas vraiment la réalité des actions. » Yannick Peyrot est un des parrains de l’association des Enfants du Mekong. Responsable de la délégation départementale essonnienne depuis le mois de septembre, il revient sur cette activité solidaire à laquelle il adhère depuis six ans. Une aide à laquelle vous pourriez aussi contribuer en cette période de Noël et de partage.

« Mon meilleur ami est du Laos, c’est sa mère qui a connu le fondateur de l’association, René Péchard « , raconte le Brétignolais de 34 ans. Après avoir parrainé une première jeune fille, Soysouda, dès ses 14 ans, il a décidé il y a un an de soutenir aussi sa petite sœur, Mitta, 15 ans. En plus des lettres échangées environ trois fois par an, Yannick a pu concrétiser son action en rencontrant sa première filleule l’année dernière. » Je suis resté au Laos pendant un mois. J’ai pu rencontrer, manger et discuter avec ma filleule et la directrice de l’école sous le regard d’un « bambou », un représentant local de l’association, détaille le père de deux enfants. Aujourd’hui, elle a bientôt fini son cursus scolaire. Elle veut être maîtresse d’école. » Frais de scolarité, transports, nourriture… Ces dépenses ont pu être assurées grâce aux fidèles participations financières de Yannick, soit des mensualités de 28 €. Somme où 7 € sont réservés à l’association, et tout le reste est versé à la famille destinataire.

245 parrains en Essonne