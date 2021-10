Essonne : partagez votre ressenti sur le premier Forum Santé de Boissy-sous-Saint-Yon

[MISE A JOUR : L’adresse mail indiquée dans l’article publié dans l’édition du jeudi 14 octobre est erronée. Voici l’adresse exacte : [email protected]]

Le samedi 9 octobre, la municipalité a organisé son premier Forum Santé.

Pour ce nouvel événement sur la commune, la mairie de Boissy-sous-Saint-Yon a réuni près d’une quinzaine de partenaires en lien avec la santé. Ces derniers ont animé des stands de prévention et proposé de nombreuses animations.

La Fédération française de sauvetage et secourisme du Sud-Essonne a mis en place une initiation aux gestes qui sauvent. L’institut de formations en soins infirmiers et aides-soignants de Barthélémy-Durand a proposé aux volontaires de voir, grâce aux rayons ultra-violets, s’ils se désinfectaient de manière efficace l’intégralité des mains. Le centre local d’information et de coordination (CLIC) Sud-Essonne et la Ligue contre le cancer ont choisi de sensibiliser le public à la nécessité de manger équilibré pour préserver sa santé.

Le maire et médecin généraliste Raoul Saada a organisé une conférence autour du sommeil. L’événement a rassemblé plus d’une quarantaine de personnes sur le sujet. « J’ai réalisé une spécialité à l’hôpital de la Pitié-Salpêtrière, souligne l’élu. Il est important de rappeler à tous que le sommeil est bénéfique et le corps fait beaucoup lorsque l’on dort ».

Pour la prochaine édition, la municipalité de Boissy-sous-Saint-Yon espère obtenir de nombreux retours de visiteurs pour améliorer le Forum Santé. Un formulaire de satisfaction a été distribué dans le programme papier remis à l’entrée du gymnase.

Raoul Saada espère agrandir le salon avec une partie dédié eaux recrutements des futurs professionnels de santé. « Ce sera l’occasion de montrer aux jeunes que le secteur recrute, il y a une vraie carence sur notre territoire », explique Raoul Saada.

• Pour faire vos retours sur le Forum Santé : [email protected]