Essonne : pas de quartier pour l’ennui cet été à Arpajon

Durant les vacances estivales, la ville d’Arpajon propose des animations dans les quartiers de la ville pour les Arpajonnais

qui ne partiraient pas en vacances.

Une semaine, un quartier. Depuis le jeudi 7 juillet et jusqu’au samedi 27 août, la ville a concocté un programme de quatre semaines d’activités pour les familles arpajonnaises qui passent tout ou une partie de l’été dans la ville.

L’événement a débuté le jeudi 7 juillet à la résidence Schweitzer puis le samedi 9 juillet dans le parc Chevrier. « C’est essentiel, car tous les Arpajonnais ne partiront pas en vacances cet été et nous souhaitons leur proposer des activités au plus près de chez eux », souligne Christian Béraud, maire, venu à l’ouverture des

activités proposées ce samedi 9 juillet.

Ce samedi, des structures musicales en accès libre étaient disponibles pour les petits et les grands. Les agents de la médiathèque municipale étaient présents afin de propo-

ser des animations autour du livre. Et enfin, ceux qui souhai-

taient simplement profiter des transats pouvaient se rafraîchir

grâce à la buvette proposée par l’association AVMC.

Un CCAS au devant de la population

Il s’agit également de créer des liens entre les habitants des

différents quartiers, et d’inviter les Arpajonnais à découvrir leur ville et à rencontrer leurs voisins. Les bibliothèques de rue, et les goûters partagés, contribueront à créer ce lien. Ce programme a été construit avec l’aide de plusieurs partenaires, dont le bailleur i3F, les associations Arpajon Rugby 15, Ufolep, les Jeux Ornicar, AVMC, l’association des Biaux Arpajonnais, ainsi que le soutien financier de l’Etat.

Manuela Almeida, maire-adjointe chargée de l’accompagnement social et du lien intergénérationnel, saluait le travail des agents de la ville et du Centre communal d’action sociale (CCAS) qui ont permis d’élaborer et de mettre en œuvre ce programme.

Ces animations s’inscrivent également dans le cadre d’une démarche « aller vers » du CCAS bien plus prononcée depuis quelques mois. « Le CCAS souffre encore d’une image d’un service réservé aux seules personnes âgées. Notre idée est donc de sortir le CCAS de ses locaux et d’aller à la rencontre des habitants», souligne la maire-adjointe.

Informer les habitants, les familles, de ce que peut faire le CCAS au quotidien pour elles. Ecouter, aider « et surtout

créer du lien social », tels sont les objectifs qui ont été fixés.

Alors que les difficultés sociales sont bien présentes dans le pays d’une manière générale, et Arpajon n’y échappe pas, « il faut nous faire connaître, aller au-devant des gens qui n’osent

pas forcément sauter le pas et franchir notre porte », ajoute

Manuela Almeida.

Le CCAS avait ainsi été présent sur le marché d’Arpajon pour aller au devant de la population. Il est présent sur ces animations d’été pour faire d’Arpajon une ville à l’écoute de ses habitants.