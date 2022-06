Essonne : Pêche à l’épuisette pour le dernier atelier des classes d’eau du Siarce

Le Siarce clôture son année de classes d’eau sur son territoire. Seize classes ont pu bénéficier de trois ateliers de sensibilisation à la préservation de l’eau, de la faune et de la flore aux abords des cours d’eau.

Les élèves inscrits à l’opération de sensibilisation à la préservation de l’eau sont sortis de l’école pour se diriger vers le ru de Misery. A Vert-le-Grand, les 22 élèves en classe de CM1 à l’école de la Croix-Boissée se sont rendus aux abords des douves du domaine de la Saussaye, juste en face de leur établissement.

Divisés en deux groupes, ils ont découvert la vie au bord du ru de Misery avec des jumelles et pêché des êtres vivants dans les douves du domaine. « Cet atelier permet de voir concrètement tout ce qu’ils ont abordé dans les premiers ateliers en classe », précise Sophie Grémillet, directrice de la Direction des Cours d’eau et des Milieux aquatiques au Siarce.

Les élèves ont gratté les bords de l’eau pour mettre dans des petits aquariums des insectes, des têtards de grenouilles, de libellules ou encore des petits poissons à identifier. Grâce à des fiches élaborées par le service des Cours d’eau et des Milieux aquatiques, les écoliers ont su mettre un nom sur chaque être vivant pêché à l’épuisette.

Les trouvailles des apprentis techniciens rivières ont été relâchées ensuite au même endroit. « C’est l’occasion de leur montrer comment on travaille et comment on peut savoir si le cours d’eau se porte bien ou non », indique Sophie Grémillet. « Les ateliers étaient très bien, très vivants, les élèves ont adoré, on a pu rendre plus vivant nos cours de géographie, de sciences et d’éducation morale et civique », appuie l’enseignante.