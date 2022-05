Essonne : place aux médiévales à Bouville

Les 7 et 8 mai, le château de Farcheville, situé à Bouville, ouvre ses portes au public pour la deuxième édition de ses fêtes médiévales.

Oyez, oyez ! Le domaine construit par Hugues II de Bouville il y a plus de 800 ans est un domaine privé. Il ouvre ses portes au public pour l’inviter à un voyage à travers le temps le samedi 7 et le dimanche 8 mai. Le château de Farcheville invite les braves gens à s’immerger dans le monde du XIIIe siècle le temps d’un week-end. Les animations seront accessibles de 10 à 18h. Au programme : balade en calèche, ateliers avec des ânes, démonstration de dressage de chevaux et de chiens de berger ainsi que des jeux et un campement de l’époque médiévale.

Dans la chapelle, un groupe de troubadours proposera un concert de musique médiévale à 11h30. A 14 heures, le public pourra assister à un spectacle de rapaces et à 17h, à un tournoi de chevalerie. Le château organise, en partenariat avec le Département, le parc du Gâtinais, l’Etampois Sud-Essonne, Bouville, Milly-la-Forêt et Oncy-sur-Ecole, un salon de produits locaux et une exposition des métiers d’art dans l’Orangerie.