Essonne : plongez dans l’histoire des élections municipales de Saint-Vrain

Jusqu’au mardi 21 mars 2023, l’association Saint-Vrain et son histoire présente l’histoire des élections municipales de Saint-Vrain de 1945 à 2020.

La bibliothèque Georges-Brassens de Saint-Vrain accueille depuis le 21 février une nouvelle exposition mise sur pied par l’association locale Saint-Vrain et son histoire.

Sur 21 panneaux, les années d’élections municipales défilent, de 1945 à 2020, année du dernier scrutin. Les visiteurs découvrent que la première femme élue au Conseil municipal de Saint-Vrain est Suzanne Chamard, en 1945. A noter que la parité femmes-hommes dans les listes des candidats aux élections municipales est entré en vigueur en 2007 pour les communes de plus de 3.500 habitants, et en 2013 pour celles de plus de 1.000 habitants. Il aura fallu attendre plus de 70 ans après l’élection de Suzanne Chamard pour voir une femme élue maire dans la commune, Corinne Cordier, en 2020.