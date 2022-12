Essonne : plus de boulangerie dans le centre-bourg de Morigny-Champigny

Le Fournil de Morigny a fermé ses portes le mercredi 30 novembre au soir.

Une boulangerie, « ça ne peut pas baisser le rideau», estiment beaucoup de personnes. Et cela arrive pourtant, plus souvent qu’on ne le croit. C’est le cas à Morigny-Champigny depuis quelques jours. Le Fournil de Morigny a baissé le rideau définitivement ce mercredi 30 novembre.

Elle n’est pas la première en France, il y a aujourd’hui 33000 entreprises de boulangerie-pâtisserie en France, contre 36500 en 1990 selon la Confédération nationale. Il faut dire que la consommation évolue, en 2021, 82% des Français confient manger du pain quotidiennement contre 88% en 2016. La consommation moyenne quotidienne de pain est de 105 grammes en 2021 contre 114 grammes en 2015 et 360 grammes en 1950.

A cela s’ajoute le contexte local. La boulangerie-pâtisserie avait été reprise par Priscille et Julien il y a 3 ans. Mais la situation s’était compliquée et, depuis un certain temps déjà, l’épouse du boulanger travaillait à l’extérieur de la boutique. La crise sanitaire d’abord, la crise inflationniste ensuite sur les matières premières ont eu raison d’eux.

«Malgré nos 4 Papilles d’Or, nos bons classements au concours de la meilleure tradition de l’Essonne, le fait que nous faisions tout « maison » et notre meilleure volonté ainsi que celle de notre équipe, nous avons le regret de vous informer que le Tribunal de Commerce vient de décider de nous mettre en liquidation judiciaire », explique le couple sur les réseaux sociaux.

Ils remercient leurs fidèles clients et leur personnel pour ces trois années. Sur les réseaux sociaux, on se désole. «Quelle triste nouvelle. Mon fils va être très triste de ne plus pouvoir venir chercher sa baguette aux céréales ainsi que ses petites chouquettes…», affirme ainsi Laurie.

Deux boulangeries dans la zone des Rochettes

Cette fermeture ne signifie pas pour autant qu’il n’y a plus de boulangerie à Morigny-Champigny. Il en reste même deux, mais celles-ci sont installées à bonne distance de la ville, dans la zone des Rochettes, de l’autre côté de la RN20. L’ouverture il y a un peu plus d’un an de l’échoppe de la franchise l’Atelier Papilles, largement visible le long de la route nationale, avec un stationnement facile, a peut-être été l’élément déterminant pour faire chuter le Fournil de Morigny.

« Plus de boulangerie. Plus de banque. Pratique tout cela pour les habitants et surtout pour les personnes âgées ou qui n’ont pas de moyen de locomotion pour aller ailleurs», se désole Michelle, une Morignacoise.

La boulangerie, qui était le point de ralliement du centre-ville, le lieu privilégié des distributions de tract lors des élections municipales, a fermé. Mais la nature a horreur du vide. Un peu plus loin, au café de la mairie, on s’est adapté à la situation. Il fait désormais dépôt de pain.

« Suite à la triste annonce de notre boulangerie de notre ville, nous mettons en place un dépôt de pain et viennoiserie sur réservation la veille, afin de pouvoir faire vivre notre petite ville », explique le café sur son ardoise.

Le temps que la liquidation ait lieu, il va sans doute falloir attendre plusieurs semaines voire mois, pour qu’une boulangerie rouvre ses portes dans le centre-ville. En attendant, les Morignacois vont devoir changer leurs habitudes.