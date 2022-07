Essonne : première vendange cet automne aux Granges-le-Roi

Près de 15 hectares de vignes vont être vendangés dans le sud du département.

En 2020, 6 agriculteurs de l’Essonne et des Yvelines ont décidé de se lancer dans la viticulture. Une diversification qui pourrait sembler inattendue, mais qui a été longuement mûrie par les exploitants.

A l’époque, Dominique Vallée, exploitant à Les Granges-le-Roi, et ses collègues Edouard et Jean-François Minier de Saint-Escobille, Philippe Morchoisne de Morigny-Champigny, Jean-Marc Morchoisne d’Etampes et deux de leurs collègues des Yvelines avaient suivi une formation dispensée par la Chambre d’agriculture. Ils ont décidé de se lancer ensemble, en plantant chacun environ deux hectares de vignes et en créant une Coopérative d’utilisation de matériel agricole (Cuma) afin de maîtriser le coût des investissements.