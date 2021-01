Essonne : premières vaccinations contre la Covid-19 au CHSF

✍️Monsieur le Président, @EmmanuelMacron .

💉Pour permettre le succès de la campagne de #vaccination , nous vous demandons de vous appuyer sur les collectivités territoriales. Elles ont démontré dès le début de la crise que vous pouvez leur faire confiance.

👇#elus #Essonne pic.twitter.com/C9zirZ0Tb4

— François DUROVRAY (@durovray) January 5, 2021

La stratégie de vaccination, conforme aux recommandation de l’Agence régionale de santé (ARS), se fait par cibles progressives. Avec pour critère commun chez les professionnels : être âgé de 50 ans et plus. En cours de déploiement, elle repose sur : d’une part les personnes-âgées résidant en Ehpad, et d’autre part le personnel de ces Ehpad, des centres hospitaliers et les professionnels de santé libéraux, le personnel intervenant à domicile ainsi que les pompiers qui participent à la chaîne de soin et de transport.

Prochaine échéance : le 18 janvier

« Ce que nous avons décidé avec Julien Galli, délégué départemental de l’Essonne à l’Agence régionale de santé d’Ile-de-France (ARS), c’est de créer deux centres, l’un pour couvrir le secteur nord-est et l’autre pour renforcer le secteur nord-ouest, en complément d’un centre à Longjumeau, afin d’avoir une capacité de traitement suffisante », indique Eric Jalon. Des créations qui impliquent la mise à disposition de moyens comme des médecins, personnel infirmier et administratif pour assurer la logistique, en plus de lieux avec équipements informatiques pour se brancher au réseau de l’assurance maladie, « c’est la base de notre cahier de charge ». « La priorité était de mettre en place ce dispositif au CHSF, dans les deux autres centres hospitaliers et de préparer la vaccination en Ehpad. A présent, nous travaillons sur la suite, notamment l’échéance de fin janvier pour les personnes âgées hors Ehpad. » Pour les plus de 75 ans, le vaccin commencera à leur être injecté à partir du 18 janvier.

Des livraisons de doses du vaccin Pfizer devraient être effectuées toutes les semaines. Estimé à 4 800 mardi, le stock devait doubler dès le lendemain. « Avec cela, on aura la capacité de faire la première, deuxième et troisième vague », a fait savoir le Préfet.