Essonne : premiers coups de pédale et premier succès pour le vélorail

Le premier vélorail de l’Essonne a ouvert ses portes ce samedi 9 juillet.

Lors des trois départs, à 10h, 14h et 16h, les curieux sont venus nombreux découvrir le premier vélorail de l’Essonne. Une journée réussie après des mois de débats locaux animés

sur le projet.

A l’arrivée de la première boucle en fin de matinée, tout le monde

avait le sourire. « On n’imagine pas que l’on va avoir un aussi beau parcours à quelques dizaines de mètres de la départementale. On voit vraiment de beaux paysages et c’est très agréable. Il faut vraiment souhaiter que cette initiative soit un succès », confiaient Pedro, Laëtitia, Thérèse et Maxence, venus de Méréville et Marolles-en-Hurepoix après leur premier voyage.

Revenir un week-end