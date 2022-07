Essonne : Près de la moitié des foyers en Essonne ont souscrit à la fibre optique

Le 23 juin, le Conseil départemental a fêté son 50.000e

raccordement à la fibre optique dans la commune de Champcueil dans le sud de l’Essonne.

La 50.000e Essonnienne à être connectée au réseau de fibre optique ne pouvait l’imaginer, mais le Conseil départemental de l’Essonne a fêté à ses côtés cette performance et l’a invité.

« Avant, la connexion était catastrophique, on ne captait pas France Télévions par temps d’orage, les recherches sur internet étaient longues, explique-t-elle. Aujourd’hui, on a la fibre avec Orange et tout est résolu. » La maire de Champcueil, Sandrine Jacquet a d’ailleurs souligné l’implication d’Orange pour effectuer les travaux et raccorder au plus vite les habitants demandeurs.

La fibre optique pour tous dans le sud de l’Essonne