Essonne : préserver le joyau qu’est Saint-Sulpice-de-Favières

Elu depuis 1997 et maire depuis 2001, Pierre Le Floc’h laissera son mandat de maire après le scrutin municipal de mars.

Le Républicain : Vous avez été élu lors d’une élection municipale partielle, qu’est ce qui avait alors suscité votre engagement ?

Pierre Le Floc’h : Je me suis installé dans le village en 1985. Nous avons visité Saint-Sulpice au mois de février, sous la neige, et nous sommes tombés amoureux. Je ne me suis ensuite pas intéressé à la vie locale avant 1997, et un projet d’urbanisation qui prévoyait la construction d’une quarantaine de pavillons. Après m’être impliqué dans une association, je suis entré au conseil lors d’une partielle en 1997 avant de gagner les municipales de 2001 face à deux autres listes.

Le Républicain : Elu pour préserver le village, un sacré challenge ?

Pierre Le Floc’h : Saint-Sulpice est un joyau qu’il faut protéger…

