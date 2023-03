Essonne : Programme du 60e anniversaire de la mort de Jean Cocteau à Milly-la-Forêt

Le concert du 12 mars avec le conservatoire intercommunal des Deux-Vallées a ouvert le programme festif autour de l’artiste Jean Cocteau.

« Vous le savez, un lien particulier et indéfectible unit Jean Cocteau, Milly-la-Forêt et les Milliacois, souligne Patrice Sainsard, maire de la commune. Pour commémorer le 60e anniversaire de sa disparition, c’est une ville toute entière qui va vibrer durant un an pour rendre hommage à ce génie aux mille visages. » De 1947 à 1963, année de sa mort, l’artiste, à la fois cinéaste, dessinateur, dramaturge, écrivain, peintre poète et dessinateur, a vécu à Milly-la-Forêt.

Le dimanche 12 mars, près de 200 personnes ont assisté au lancement de l’année culturelle dédiée au 60e anniversaire de la mort de Jean Cocteau. Les professeurs du conservatoire intercommunal des Deux-Vallées ont offert un concert dans la salle des fêtes milliacoise. Parmi les morceaux joués, les spectateurs ont découvert la Parade, une œuvre collective écrite par Jean Cocteau, sur une musique d’Erik Satie et scénographié par Pablo Picasso.