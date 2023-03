Essonne : Programme pour Une jonquille contre le cancer à Leudeville

L’association Leudeville, un sourire pour la vie a publié son programme pour « Une jonquille contre le cancer », dont l’intégralité des recettes est reversée à l’Institut Curie.

Les 24, 25 et 26 mars, la commune de Leudeville s’anime pour l’institut Curie avec l’association Leudeville, un sourire pour la vie.

Le vendredi 24 mars à 20h45, la compagnie des Hermines a répondu présent une nouvelle fois pour se mobiliser autour de l’opération « Une jonquille contre le cancer ». La troupe de Marolles-en-Hurepoix présente sa dernière création, « Le Syndrome de l’Ecossais » d’Isabelle Le Nouvel, à la salle de loisirs, face à l’église Saint-Martin (dès 10 ans/durée : 1h30). Chaque spectateur choisit le montant de sa participation.

Le samedi 25 mars, l’association propose une matinée sportive avec trois parcours : footing, randonnée et marche nordique avec un stand de crêpes beurre-sucre et galettes jambon-fromage et bien sûr le stand de vente de fleurs fraîches, à commander en avance. Les inscriptions se font le jour même à partir de 14h15 au city-stade et le départ a lieu à 15 heures.

Tout au long du week-end, sont organisés des ateliers créatifs pour les enfants et les adultes. L’intégralité du programme est à retrouver en ligne sur « curie.leudeville.free.fr« . Le samedi 25 mars est consacré aux ateliers d’art floral encadrés par Christine Lecesne, présidente de l’association Leudeville, un sourire pour la vie et professeure d’art floral chez Vents de fleurs : à 10h ou 15h pour les adultes au prix de 20 € et à 17h à 16 € pour les enfants (sur réservation). Le dimanche 26 mars, sont prévus plusieurs séances d’ateliers intergénérationnels de 10h et midi et de 14h à 17h : réalisation d’une carte en scrapbooking (2 euros/personne), des sessions d’atelier créatif nature, abreuvoir à oiseau, piège à frelons, hôtel à insectes (inscription obligatoire, tarif libre), de l’aquarelle (2 €/personne), des bracelets brésiliens (2 €/personne). Un seul atelier le dimanche est réservé aux adultes sur inscription, celui pour confectionner son propre déodorant et sa crème pour les mains (10 €/adulte).

• Ateliers sur réservation avant le 14 mars.

Bulletin d’inscription et programme sur « curie.leudeville.free.fr« . Rens. au 06.77.54.25.99 / sourirepou[email protected] / [email protected]