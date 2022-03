Essonne : Qui veut biberonner des chevreaux à l’Enclos des chevrettes ?

La chèvrerie de Villeneuve-sur-Auvers redémarre sa production de fromages et ouvre ses portes au public pour biberonner les chevreaux.

Les fromages n’étaient pas encore préparés, mais il y a eu du monde à l’Enclos des chevrettes durant les vacances d’hiver. Tifaine, la nouvelle gérante de la chèvrerie, a donné rendez-vous au public pour biberonner les chevreaux pour un euro symbolique.

Les plus petits ont une semaine et les plus costauds ont déjà un mois. Certains font couler du lait des biberons et les enfants ressortent avec le pantalon tâché, mais avec un grand sourire figé sur le visage. « Tant qu’il y aura des biberons à donner et que j’aurai une personne pour m’aider, je proposerai cette activité », explique-t-elle.

Le public répond présent