Essonne : qui veut reprendre la pharmacie Cabot à Bouray-sur-Juine ?

Depuis juillet 2020, Jacques Cabot est à la recherche d’un repreneur pour la pharmacie de Bouray-sur-Juine. Deux ans et demi plus tard, il attend toujours pour prendre sa retraite.

La pharmacie Cabot pourrait être contrainte à fermer ses portes en raison de l’absence

de repreneur. Jacques Cabot se donne jusqu’à la fin du mois de janvier 2023 pour trouver la personne qui prendra sa place à la tête de l’officine de Bouray-sur-Juine. Le pharmacien a déjà décalé son départ de deux ans et demi pour répondre aux besoins des 2.113 habitants de la commune.

Agé de 69 ans, il souhaite partir en retraite l’année prochaine. « Après mon deuxième mandat de maire qui s’est terminé en juillet 2020, je voulais prendre ma retraite de pharmacien, confie Jacques Cabot. Je pensais trouver un repreneur en trois mois, mais je n’ai trouvé personne. »

Cette pharmacie est née grâce à la mobilisation des habitants en 1983. Elle a été rachetée par Jacques Cabot six ans plus tard, en 1989. Cela fait maintenant 33 ans qu’il gère cette officine. « J’ai eu des visites de personnes intéressées pour reprendre, mais je n’avais aucune nouvelle par la suite alors que le prix de la pharmacie est bradé et nous sommes dans une zone privilégiée et sympathique d’Ile-de-France », souligne-t-il.

Les pharmacies les plus proches de Bouray-sur-Juine sont dans

des communes voisines à Lardy (2 km) et à Saint-Vrain (5 km). Elles sont à des distances conséquentes pour les personnes âgées et non véhiculées.

A partir de l’année prochaine, Jacques Cabot liquidera ses meubles. Il a déjà commencé à

ne pas renouveler son stock de parapharmacie. Si le commerce ferme faute de repreneur, la licence de Jacques Cabot sera encore valide un an. Après ce délai, l’ouverture d’une nouvelle officine à Bouray-sur-Juine sera autorisée à partir de 2.500 habitants…