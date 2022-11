Essonne : Raphaël, candidat dourdannais pour l’élection de Mister France Ile-de-France

Le 20 novembre aura lieu l’élection du candidat qui représentera la région Ile-de-France au concours d’élégance au masculin Mister France. Parmi les 13 finalistes franciliens, Raphaël Aureau, 21 ans, étudiant à Orsay originaire de Dourdan. Le public est invité à le soutenir par téléphone et sur place le jour-J.

Dans moins de dix jours, le finaliste francilien Raphaël Aureau tentera d’obtenir la première place à l’élection de Mister France Ile-de-France.

Il porte le numéro 1 parmi les 13 candidats franciliens. Serait-ce un signe ? Pour le soutenir, il faut voter par SMS ! (informations plus bas dans l’article)

Cet habitant de Dourdan est étudiant en première année de Master STAPS (Sciences et Techniques des Activités physiques et sportives) à la faculté Paris-Saclay pour devenir professeur de sport. Après avoir découvert l’athlétisme avec le club dourdannais au début des années 2010, le jeune homme de 21 ans poursuit son ascension dans la course du 800 mètres avec le club Orsay Gif Athlé.

Souriant, sportif, déterminé, à l’aise pour prendre la parole… Ses amis l’ont poussé à s’inscrire à ce concours découvert sur les réseaux sociaux. Mister France s’adresse à des hommes de nationalité française, âgés de 18 à 28 ans, et mesurant au minimum 1m78.

Avec l’équipe du Comité Mister France Ile-de-France, les 13 candidats s’entraînent depuis septembre à défiler, à poser pour les photos et à assurer le show pour l’élection régionale programmée le 20 novembre. Ils seront jugés sur cinq défilés et deux prises de parole.

« Je vois ce concours comme une course »

Parmi ces finalistes, il est le seul originaire du département de l’Essonne. « Mon premier objectif, c’est la finale régionale du 20 novembre. Ce sera une première grosse étape si j’ai la chance de représenter la région à l’élection nationale, souligne Raphaël Aureau. Je vois ce concours comme une course. Le jour-J, je dois être bon et je ne peux m’en prendre qu’à moi-même si je ne réussis pas. »

Chaque Mister France élu s’engage pour une bonne cause. Si Raphaël obtient cette distinction, il souhaite s’investir auprès d’une association dédiée au sport adapté pour les personnes handicapées moteur. « Il y a encore beaucoup d’efforts à faire pour les inclure, constate le candidat dourdannais. On ne prend pas assez en compte leurs besoins. »

Soutenez Raphaël par SMS

Les votes sont ouverts jusqu’au samedi 19 novembre à midi. Pour soutenir Raphaël, envoyez par SMS (0.75 cts) « MISTER 1 » au 7.14.15 (France métropolitaine), au 70.10 (Mayotte et La Réunion) ou au 97.777 (Antilles françaises).

Pour encourager et applaudir le candidat essonnien la billetterie de la salle de spectacle Le Millésime à Montévrain, à 1h10 de la ville de Dourdan, est ouverte. Le rendez-vous est donné le dimanche 20 novembre de 16h à 18h30 (entre 15 et 34 euros la place / lien de la billetterie).

ANECDOTE SUR RAPHAËL

Lors de la visite du musée Grévin avec le Comité de l’élection, les candidats ont dû choisir la personnalité masculine qui les inspire le plus. Raphaël Aureau a choisi la statue de cire de Renaud Lavillenie. En 2014, ce sportif de haut niveau a battu le record du monde du saut à la perche en franchissant 6,16 m en salle à Donetsk en Ukraine. « Pour moi, c’est un des meilleurs sportifs français. Il est multimédaillé, c’est un exemple », confie le Dourdannais de 21 ans.