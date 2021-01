Essonne : recrutement en cours de 100 collaborateurs chez XPO Logistics au Coudray-Montceaux

Durant trois jours, l’agence d’intérim digitale Gojob organise un job dating pour l’entreprise XPO Logistics située au Courdray-Montceaux.

Trouver un emploi dans la logistique dès aujourd’hui, c’est possible. Le jeudi 28, le vendredi 29 janvier et le lundi 1er février, l’agence d’intérim 100% digital Gojob organise des sessions d’entretiens express pour les candidats à 100 annonces d’emploi chez XPO Logistics.

L’entreprise américaine de logistique basée au Coudray-Montceaux est à la recherche de :

● Logisticiens,

● Caristes,

● Préparateurs de commande,

● Manutentionnaire,

● Administratif/exploitation,

● Gestionnaire de stock.

Les équipes de recruteurs chez Gojob vous accueilleront dans un bus bleu et jaune sur le parking de l’entreprise dans la ZAC des Haies blanches. Pensez à vous munir de votre CV à jour. L’agence d’intérim précise : « Gojob a choisi d’aller à la rencontre de ces futurs candidats et ainsi de pouvoir présenter cette agence digitale dont la priorité est le parcours professionnel et le bien-être au travail. (…) Un accompagnement personnalisé est proposé à nos intérimaires pour leur permettre de progresser dans leurs missions avec un programme de formation digitalisée et certifiée. »

● Le bus impérial de Gojob sera présent sur le parking XPO Logistics, ZAC des Haies blanches, 1 à 3 rue des Haies blanches, Le Coudray-Montceaux les 28, 29 janvier et 1er février de 9h à 17h.