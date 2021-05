Essonne : réflexion prospective à Arrancourt et Abbéville-la-Rivière

Des étudiants en école d’architecture réfléchissent sur l’avenir du territoire.

Depuis la mi-mars, les élèves de l’école nationale supérieure d’architecture Paris Val de Seine travaillent sur le territoire des communes d’Abbéville-la-Rivière, Arrancourt et Fontaine-la-Rivière pour réfléchir à son développement dans le cadre d’un travail thématique sur la ruralité métropolitaine. Un travail mené en partenariat avec le Conseil d’Architecture d’Urbanisme et d’Environnement de l’Essonne.

Vendredi 21 mai, Leïla et Mélanie, deux élèves de l’école, arpentaient les rues d’Abbéville et d’Arrancourt afin de poursuivre leur travail de prospective. « Le diagnostic de territoire s’est terminé il y a un mois. Nous sommes répartis en 6 groupes différents et nous avons choisi le thème équipement, service et réglementation », expliquent les deux élèves architectes…